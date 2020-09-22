Ankara'da sağlık personeline saldırı tepkiyle karşılandı

Dün akşam yaşanan olayda Ankara'da yaşanan silahlı çatışmanın ardından Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen yaralılardan biri, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Görgü tanıklarının ifadesine göre, ölen kişinin yakınları "sağlık ekiplerinin ihmali" olduğunu iddia ederek sağlık personeline saldırdı. Hastanenin bir bölümüne sığınan sağlıkçılar sedyelerle kapının önüne barikat yaparak saldırganların girmesini engellemeye çalıştı. Ardından ihbar üzerine hastaneye gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle öfkeli kalabalık dağıtıldı.

Ankara Tabip Odası ise "Can güvenliği sağlanmadan toplum sağlığının sağlanamayacağını" vurguladı.Ankara'da Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına saldırması, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti bir kez daha gündeme getirdi.

Koca: Devlet geçit vermeyecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı iki ayrı paylaşımla tepkisini dile getirdi. "Sağlık çalışanına saygı bir insanlık kalitesidir" diyen Bakan Koca, "Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Devlet geçit vermeyecek" ifadelerini kullandı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ise olaya ilişkin ANKA haber ajansına yaptığı değerlendirmede, "Sağlık çalışanları, canları pahasına hem salgınla hem de şiddete karşı mücadele ediyor. Sağlık çalışanları bu mücadelede Sağlık Bakanlığı ve iktidar tarafından yalnız bırakılıyor" dedi.

"Hekimlik Andı'na yeni bir cümle"

Türk Tabipleri Birliği (TTB), "Hekimlik Andı'na bugün Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık çalışanları yeni bir cümle eklemek zorunda kaldı! Hastalarımı Acil Resüsitasyon Odası kapısında bedenimden barikat kurarak, şiddet ortamından koruyacağıma yemin ederim" ifadeleri ile sağlık çalışanlarına şiddete tepki gösterdi.

Ankara Tabip Odası, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Salgına karşı en ön safta mücadele veren, yoğun iş yükü nedeniyle tükenen, hamasi söylemlerle hedef gösterilen sağlık çalışanlarının CAN GÜVENLİĞİ sağlanmadan toplum sağlığı sağlanamaz! Bu görüntüler sağlık çalışanları açısından ciddi bir travmadır" dedi.