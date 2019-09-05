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Ankara'da 'Sağlık Sokağı'nda gıda güvenliği anlatıldı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 17:42 | Son Güncelleme

ANKARA'da, '3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası' etkinlikleri kapsamında kurulan 'Sağlık Sokağı'nda stant açılarak vatandaşlara gıda güvenliği konusunda bilgi verildi.

Ankara'da 'Sağlık Sokağı'nda gıda güvenliği anlatıldı 

Haluk KARAASLAN-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, '3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası' etkinlikleri kapsamında kurulan 'Sağlık Sokağı'nda stant açılarak vatandaşlara gıda güvenliği konusunda bilgi verildi.
Altındağ ilçesindeki tarihi Hamamönü bölgesinde, İl Sağlık Müdürlüğü'nce 'Sağlık Sokağı' açıldı. Sokakta stant açan Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda mühendisleri, bölgedeki vatandaşları gıda güvenliği konusunda bilgilendirdi. Stantları gezen Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, "Standımızı ziyaret eden vatandaşlarımıza, gıda güvenliği, sağlıklı gıdanın nasıl olduğu, gıda zehirlenmeleri konusunda nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda bilgiler veriliyor. Gıda denetimlerinin etkili bir şekilde uygulanması noktasında, tüketicinin desteği son derece önemlidir" dedi.
Tüketicilerin gıda güvenliği konusunda son derece bilinçli olması gerektiğini belirten Korkmaz, vatandaşların gıda güvenliğine bakış açısını öğrenmek için anketler düzenlediklerini ve buna göre önlemler alınacağını ifade etti.
'ETİKET OKURYAZARLIĞI PROGRAMI BAŞLATIYORUZ'
Tüketicilerin gıda alırken dikkat etmesi gerekenleri anlatan Korkmaz, vatandaşları daha da bilinçlendirmek için etiket okuryazarlığı programı başlatacaklarını kaydetti. Korkmaz "Özellikle vatandaşımız gıda aldığı zaman, içindekiler bölümünde neler olduğu, gıdanın tavsiye edilen tüketim tarihi, menşeinin neresi olduğu, muhafaza koşulları gibi daha birçok bilgi etiket üzerinde yer alıyor. Vatandaşımız buna dikkat ederse daha sağlıklı bir ürün alabilecek. Önümüzdeki süreçte tüketicilere yönelik etiket okuryazarlığı ismiyle bir program başlatıyoruz. Hem okullarda hem kurumlarda bununla ilgili eğitici bilgilendirme yapacağız" dedi.
Öte yandan sağlık stantlarında, ücretsiz sağlık taramaları yapıldı ve taramalarda risk görülen vatandaşlar hekimler tarafından hastanelere yönlendirildi. Sağlık Sokağı'nda, aile hekimliğinden kanser tarama programlarına, obezite danışmanlığından karbonmonoksit ölçümüne kadar birçok tanıtım ve etkinliğe yer verildi. Ayrıca vatandaşlara tansiyon ve şeker ölçümü yapılarak danışmanlık hizmeti verildi.
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Ankara'da 'Sağlık Sokağı'nda gıda güvenliği anlatıldı Ankara'da 'Sağlık Sokağı'nda gıda güvenliği anlatıldı Ankara'da 'Sağlık Sokağı'nda gıda güvenliği anlatıldı

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