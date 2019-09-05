Ankara'da 'Sağlık Sokağı'nda gıda güvenliği anlatıldı 

Ankara'da, '3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası' etkinlikleri kapsamında kurulan 'Sağlık Sokağı'nda stant açılarak vatandaşlara gıda güvenliği konusunda bilgi verildi.

Altındağ ilçesindeki tarihi Hamamönü bölgesinde, İl Sağlık Müdürlüğü'nce 'Sağlık Sokağı' açıldı. Sokakta stant açan Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda mühendisleri, bölgedeki vatandaşları gıda güvenliği konusunda bilgilendirdi. Stantları gezen Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, "Standımızı ziyaret eden vatandaşlarımıza, gıda güvenliği, sağlıklı gıdanın nasıl olduğu, gıda zehirlenmeleri konusunda nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda bilgiler veriliyor. Gıda denetimlerinin etkili bir şekilde uygulanması noktasında, tüketicinin desteği son derece önemlidir" dedi.

Tüketicilerin gıda güvenliği konusunda son derece bilinçli olması gerektiğini belirten Korkmaz, vatandaşların gıda güvenliğine bakış açısını öğrenmek için anketler düzenlediklerini ve buna göre önlemler alınacağını ifade etti.

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