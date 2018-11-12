Ankara'da 'sahte engelli raporu' operasyonu: 27 gözaltı (1) 

Gökhan CEYLAN-Muhammat BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da sahte engelli raporu alarak 73 kişinin emekli olmasını sağlayan 2 ayrı suç örgütüne polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Devleti 2.5 milyon TL zarara uğrattığı tespit edilen 1'i doktor, 8'i hastane personeli 27 kişi gözaltına alındı. Suç örgütünün, sahte engelli raporu ile emekli olmalarını sağladıkları kişilerden 2 bin ile 9 bin TL arasında para aldığı belirtildi.
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