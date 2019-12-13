Ankara'da "sahte engelli raporu" soruşturması şüphelileri adliyede

Örgüt elebaşları daha sonra hastanede çalışan çoğu özel güvenlik görevlisi kişileri de örgüte dahil etti.

Güvenlik güçlerinden alınan bilgiye göre, suç örgütünü, hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışırken 2007'de işten ayrılan F.C. ile K.H. kurdu.

Öte yandan soruşturmaya ilişkin bazı detaylar da ortaya çıktı.

Bu çerçevede, hastane personeli ile usülsüz şekilde rapor temin eden vatandaşların da aralarında bulunduğu 106 şüpheli, düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, bir hastanede memur, güvenlikçi, hasta bakıcı ve kayıt personelinin de aralarında bulunduğu zanlıların, hastaneye tedavi amaçlı gelen vatandaşları sahte epikriz raporlarıyla sağlık kuruluna sokarak, engelli raporu çıkartmasıyla ilgili çalışmaları sürüyor.

Hastanede heyet raporlarını veren sağlık kurulunun sekreterinin de örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Suç örgütünün, şeker hastası olan bir kişiden aldıkları kanın bulunduğu tüplere hasta olmayan kişilerin bilgilerinin yazılı olduğu barkodları yapıştırdığı ve bu sayede sağlık kurulunu yanılttığı belirlendi.

- Rapor başına 20 bin lira alıp 10 milyonluk vurgun yapmışlar

Örgütün, bugüne kadar 100 kişiye bu şekilde sahte sağlık raporu çıkarttırdığının belirlendiği, ancak bu sayının daha fazla olduğunun tahmin edildiği öğrenildi.

Sahte rapor başına ortalama 20 bin lira aldıkları öğrenilen suç örgütünün, bugüne kadar 10 milyon liranın üzerinde haksız kazanç elde ettiği değerlendirildi.

Çetenin, operasyonlarda gözaltına alınan ve tekrar sağlık raporu alınmak üzere hastaneye götürülen zanlılara, kan değerlerinin yüksek çıkması için bazı ilaçları almaları yönünde baskı yaptığı da anlaşıldı.

Bu şekilde kendilerine de sahte sağlık raporu çıkarttırdıkları belirlenen örgüt üyelerinden 8'inin, itirafçı olduğu belirtildi.