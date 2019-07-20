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Ankara’da sahte içki operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2019 08:26 | Son Güncelleme

ANKARA’da, eğlence mekanlarına düzenlenen operasyonda, damacana içerisinde doluma hazır 35 litre sahte ve 33 şişe dolusu sahte içki ele geçirildi.

Fatih POYRAZ-Erdal KATIRANCI-İbrahim KÖRDEMİRCİ-Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da, eğlence mekanlarına düzenlenen operasyonda, damacana içerisinde doluma hazır 35 litre sahte ve 33 şişe dolusu sahte içki ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki imalatı ve satışının önüne geçmek için kent genelinde operasyon düzenlendi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarlar doğrultusunda şüpheli adresleri tespit eden Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, Altındağ ilçesi Çankırı ve Rüzgarlı caddeleri ve bağlantılı sokaklar ile Çankaya ilçesindeki Sakarya Caddesi ve civar sokaklardaki eğlence mekanlarına eş zamanlı baskınlar yaptı.

Mekanlarda yapılan aramalarda; damacanalar içerisinde doluma hazır 35 litre ve 33 şişe sahte içki ile çok sayıda boş şişe ve sahte içkiyi doldurmak için kullanılan huni ve pipetler ele geçirildi. Bir mekan işletmecisi ile çalışanı gözaltına alındı.

PİPETİ İÇKİ ŞİŞESİNDE UNUTMUŞLAR

Arama çalışması sırasında ele geçirilen kaçak alkol dolu şişelerin birinin içerisinde alkolü doldurmak için kullanılan pipetin unutulduğu görüldü.

DAMACANALAR, ARKA BAHÇEDE GÖMÜLÜ BULUNDU

Baskın yapılan mekanlardan birinin arka bahçesinde yapılan aramada, sahte içki dolu damacanaların 30 santimetre derinliğindeki çukura gömülerek üzerinin eski bir yatakla kapatıldığı belirlendi.

Ayrıca, Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin yanlarında getirdikleri, dedektör köpekler Baki ve Toma ise çalışanların dolapları, mutfak ve diğer alanları didik didik aradı.

Operasyonda, gözaltına alınan U.K. ve Y.Ç., sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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