Ankara'da sahte içki operasyonu

Başkentte düzenlenen operasyonda, sahte içki imal ettiği ileri sürülen zanlı yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çubuk ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde iki adreste sahte alkollü içecek imal edildiği bilgisine ulaştı.

Söz konusu adreslere operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, A.K'yi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada 20 litre sahte rakı, 10 litre etil alkol, 5 litre şarap, 2 ruhsatsız av tüfeği, 18 adet etil alkol şişesi, 48 adet kullanılmış rakı ve şarap şişesi, 86 gram anason ve 482 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Şüpheli A.K'ye ayrıca ruhsatsız av tüfekleri bulundurduğundan dolayı bin 14 lira idari para cezası kesildi.

