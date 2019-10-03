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Ankara'da sahte içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 07:11 | Son Güncelleme

Ankara'da üniversite öğrencilerinin gittiği eğlence mekanlarına sahte içki sattıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı

Ankara'da üniversite öğrencilerinin gittiği eğlence mekanlarına sahte içki sattıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Emtia Büro Amirliği ve Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri yaptıkları operasyonla, Çankaya'da bir iş hanı önünde İstanbul'dan M.Ç'nin gönderdiği İ.B. ve İ.B'nin teslim aldığı 19 koli içerisinde yaptıkları aramada 456 dolu şişe sahte alkollü içki ele geçirdi.

Aynı iş merkezi içerisinde faaliyet gösteren farklı iş yerlerinde arama yapan ekipler, 3 dolu şişe ve 7 boş alkollü içki şişesine el koydu.

- Üniversite öğrencilerinin mekanlara satılmış

Sahte alkollü içkileri üniversite öğrencilerinin gittiği eğlence mekanlarına sattığı öğrenilen, şüpheli V.H, İ.B, İ.B. ile Ş.F. gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Ankara kaçak içki

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