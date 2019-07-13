ANKARA'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 19 GÖZALTI

ANKARA'da il genelinde sahte içki kaçakçılığının önüne geçilmesi amacıyla 100 ekip ve 400 personelin katılımıyla 'Sahte İçki Operasyonu' düzenlendi. Eğlence mekanlarına yapılan baskınlarda 19 kişi gözaltına alınırken, 560 şişe sahte içkiye el konuldu. Kriterlere uymayan iş yerlerine ise toplam 240 bin lira para cezası kesildi.

Ankara Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından sahte içkinin önüne geçilmesi, halk sağlığına tehdit, piyasada haksız rekabet ile haksız kazanca yol açması ve ülke güvenliği ile ekonomisine verdiği zararın önüne geçmek amacıyla il genelinde eş zamanlı 'Sahte İçki Operasyonu' düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen operasyona Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik ve Asayiş Şube müdürlüklerinden toplam 100 ekip ve 400 personel katıldı.

560 ŞİŞE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, Çankaya ilçesinde eğlence mekanlarının yoğun olduğu Sakarya Caddesi ve civar sokaklarda bulunan 76 eğlence mekanında, Sosyal Güvenlik Kurumu, Tarım ve Orman Bakanlığı, Maliye ve Halk Sağlığı görevlilerinin eşliğinde denetimler yaptı. Denetimler neticesinde, geçerli kriterlere uymayan iş yerlerine toplam 240 bin lira para cezası kesildi. Aramalarda ele geçirilen 560 şişe dolusu sahte içkiye el konulurken, 19 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

MÜŞTERİLERDEN POLİSE TEBRİK ALKIŞI

Öte yandan, polisin eğlence mekanlarındaki müşterilere denetlemelerin amacının halk sağlığına yönelik tehditlerin önüne geçilmesi için yapıldığının söylemesi üzerine, bazı iş yerlerinde polisler alkışlandı.

