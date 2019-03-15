HABER

Ankara'da sahte kredi kartı çetesi çökertildi: 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 15:48 | Son Güncelleme

ANKARA merkezli 3 ilde polis tarafından düzenlenen operasyonda, sahte kredi kartı çetesi çökertildi, 6 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da sahte kredi kartı çetesi çökertildi: 6 gözaltı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA merkezli 3 ilde polis tarafından düzenlenen operasyonda, sahte kredi kartı çetesi çökertildi, 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kasiyer olarak girdikleri iş yerlerinde, sahte pos makinesi ile kart bilgilerini kopyaladıkları kişiler adına kart üretip, nakit çekim işlemi yaptıkları belirlendi.
Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte bazı kişilerin kredi kartlarının kopyalandığı yönündeki ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmada, Ankara, Gaziantep ve Konya'da akaryakıt istasyonu, kafe ve restoranlarda kasiyer olarak işe giren çete üyelerinin sahte pos cihazları ile müşterilerin kredi kartı bilgilerini kopyaladıkları belirlendi. Dolandırıcıların, kopyaladıkları kart bilgileri ile sahte kart üretip, bu kartlarla nakit çekim yaptıkları saptandı. Oto tamircisi ve nakliyeci gibi davranan polislerin takibi sonucu, şüpheliler Orhan A., Büşra Nur K., Harun A., Emre M., Sami K. ve Mesut K. yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerden Sami K. ile Mesut K.'nin Antalya'da yabancı uyruklu kadını takip edip 260 bin TL'sini gasbettikleri ve bu olay nedeniyle de arandıkları belirlendi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Ankara'da sahte kredi kartı çetesi çökertildi: 6 gözaltıAnkara'da sahte kredi kartı çetesi çökertildi: 6 gözaltıAnkara'da sahte kredi kartı çetesi çökertildi: 6 gözaltı

2019'un meleği belli oldu! 2019'un meleği belli oldu!
Kamyon ile otomobiller çarpıştı: 5 yaralıKamyon ile otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
Antalya’da cuma namazı çıkışı Yeni Zelanda’daki saldırı kınandıAntalya’da cuma namazı çıkışı Yeni Zelanda’daki saldırı kınandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den tepkiler

Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den tepkiler

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da iki aile biribirine girdi! 3 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır'da iki aile biribirine girdi! 3 ölü, 4 yaralı

Ronaldo'nun WhatsApp konuşması ortaya çıktı

Ronaldo'nun WhatsApp konuşması ortaya çıktı

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Uyurken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Akılalmaz olay! 10 yaşlarındaki çocuğuna araç kullandırdı, 'polisi boş ver' dedi

10 yaşlarındaki çocuğuna araç kullandırdı, 'polisi boş ver' dedi

Mersin'de tahralı dehşet! Her detayı kan dondurdu

Mersin'de tahralı dehşet! Her detayı kan dondurdu

Çöpün önündeki tabutu gören dondu kaldı!

Çöpün önündeki tabutu gören dondu kaldı!

Taksim'de oteldeki olayda ölü sayısı yükseldi

Taksim'de korkunç olay! Ölü sayısı arttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.