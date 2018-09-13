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Ankara'da sahte yedek parça operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 13:31 | Son Güncelleme

Çin'den getirdiği yaklaşık 5 milyon lira değerindeki otomobil yedek parçaları ile sahte oto hava yastığı sistemlerini kaçak yollarla Türkiye'ye soktuğu ve satışını yaptığı belirlenen şüpheli, yakalandı

Ankara'da, Çin Halk Cumhuriyeti'nden getirdiği otomobil yedek parçaları ile sahte oto hava yastığı sistemlerini kaçak yollarla Türkiye'ye soktuğu ve satışını yaptığı belirlenen şüpheli, gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Çin Halk Cumhuriyeti'nden yurda kaçak yollarla otomobil yedek parçaları ve sahte oto hava yastığı sistemleri sokulduğu ve satıldığını belirleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

Sahte ve kaçak malzemeleri yurda soktuğu tespit edilen Ö.R'yi takibe alan ekipler, şüpheliyi Yenimahalle ilçesinde düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Ö.R'nin beyanları doğrultusunda Yenimahalle ilçesi Ostim Mahallesi Yıldız Sanayisi Sitesi'ndeki bazı iş yerlerinde yapılan aramalarda, üzerlerine iki ünlü otomobil markasının amblemleri basılı halde ve piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lirayı bulan, 999 sahte hava yastığı,155 aks mili, çok sayıda far ve sis lambası ile çeşitli yedek parçalar ele geçirildi.

Şüphelinin Çin'den temin ettiği parçaları, orijinal ürünmüş gibi sattığı, özellikle hava yastıklarının kaza anında çalışmaması durumunda can kayıplarına yol açabileceği belirtildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
hava yastığı Kaçakçılık otomobil Sahte yedek parça

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