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Ankara'da saunadan hırsızlığa 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 05:09 | Son Güncelleme

ANKARA'da, lüks spor salonları ile saunalara müşteri gibi girerek, soyunma odalarındaki şifreli dolaplardan kol saati ve para çaldıkları belirlenen 3 kişi, polis operasyonuyla yakalandı.

Ankara'da saunadan hırsızlığa 2 tutuklama

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, lüks spor salonları ile saunalara müşteri gibi girerek, soyunma odalarındaki şifreli dolaplardan kol saati ve para çaldıkları belirlenen 3 kişi, polis operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınanlardan 2'si, mahkemece tutuklandı.
Ankara'daki lüks spor salonları ve saunalarda son 3 ayda, 5 hırsızlık olayı meydana geldi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, İstanbul'dan geldiği belirlenen kişilerin, lüks spor salonları ve saunalara müşteri gibi girerek, soyunma odalarındaki şifreli dolapları tornavida ve metal kaşıkla açtığını tespit etti. Ekipler, spor salonları ve saunaların güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Dolaplardan pahalı 2 kol saati, 1 altın kol saati ve 3 bin 100 TL çaldığı belirlenen A.Ö., Ş.K. ve İ.K., tekrar hırsızlık yapmak için kente geldiğinde gözaltına aldı.
Hırsızların, 5 olayda mağdurları toplam 250 bin TL'lik zarara uğrattığı saptandı. A.Ö. ve Ş.K.'nin kaldıkları evde yapılan aramada ise 1 altın kol saati bulundu. Ayrıca 3 kişinin üzerlerinden çalıntı olabileceği değerlendirilen 2 kol saati ve soyunma odalarındaki dolapları açmada kullanılan tornavida ile metal kaşık ele geçirildi.
Emniyette 14 suç kaydı olduğu belirlenen ve 'resmi belgede sahtecilik' suçundan aranan A.Ö. ile 3 suç kaydı olan İ.K. ve 3 suç kaydı bulunan Ş.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.Ö. ve İ.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ş.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Ankara'da saunadan hırsızlığa 2 tutuklamaAnkara'da saunadan hırsızlığa 2 tutuklama

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