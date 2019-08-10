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Ankara'da şehitlikler ziyaret edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 16:57 | Son Güncelleme

ANKARA’da Kurban Bayramı nedeniyle şehitlikler ziyaret edildi.

Kaan ULU-Harun ÖZALP-Ebru KURT/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da Kurban Bayramı nedeniyle şehitlikler ziyaret edildi. Şehit yakınları, mezar başında dua edip, gözyaşı döktü.

Kurban Bayramı nedeniyle Ankara'da Cebeci Asker Şehitliği’nde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Şehit aile ve yakınları sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliğe gelerek burada dua etti. Ziyaret sırasında şehitlikteki mezar taşları temizlenirken, şehit aileleri duygusal anlar yaşayıp, gözyaşı döktü. Şehit yakınlarından bazıları sarılarak, birbirlerine destek oldu. Aileler, şehitlikte lokum ve çikolata dağıttıldı.

'SADECE BAYRAM ÖNCESİ DEĞİL HER GÜN GELİYORUZ'

2016 Aralık ayında Suriye’nin Elbab şehrinde Fırat Kalkanı Harekatı’nda terör örgütü DEAŞ ile girilen çatışma sırasında yaralanan ve Gaziantep Devlet Hastanesi’nde 15 gün yattıktan sonra şehit olan 2 kız babası Volkan Külekçi’nin (35) babası Haşmet Külekçi (58) oğlunun mezarı başına sadece bayram öncesinde değil her gün geldiğini söyleyerek, ‘’Acısı çok büyük. Buraya sadece bayramlarda değil her gün geliyoruz. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Vatan sağ olsun diyoruz’ dedi.

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