Ankara'da sel felaketi sonrası hasar tespit çalışması

Muhammet BAYRAM- Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, dün 3 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketiyle ilgili hasar tespit çalışmalarına başlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, beklenenin 5 katı yağış olduğunu belirterek, "Hiçbir mazerete sığınmadan, kentimizin yıllarca ihmal edilmiş altyapı hizmetlerini sağlamak için projelerimizi ivedilikle hayata geçireceğiz. Ankara'mızın altyapı sorununu kalıcı olarak çözmek bizim önceliğimiz olacak" dedi. Ankara'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, günlük yaşamını olumsuz etkiledi. Etimesgut, Çankaya, Yenimahalle, Sincan ve Polatlı ilçelerinde sağanak, aralıklarla yaklaşık 3,5 saat sürdü. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, birçok ev ve iş yerini su bastı. Etimesgut'ta sürücüler, yollarda mahsur kalırken, ilçedeki düğün salonuna ait otoparkta bulunan çok sayıda araç da sular altında kalarak, hasar gördü. 3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ Çankaya'nın Karataş Mahallesi'nde, bahçe kapısını kapatmaya çalışırken, taşkın suyuna kapılan Ayşe Arslan (56), Etimesgut'ta iş yerine dolan suyu temizlemek isterken elektrik akımına kapılan Metin Altınışık (54) ile evine dolan suyun neden olduğu panik ve heyecan sonucu kalp krizi geçiren Melih Önder, hayatını kaybetti. Sincan'da ise bodrum katta su dolan evde mahsur kalan Nurgül Artan (46) ve kızı Sude Oğuzman (17), kapıyı kırarak, içeri giren polis ekiplerince boğulmaktan son anda kurtarıldı. GECE BOYU TEMİZLİK ÇALIŞMASI Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde sel felaketi nedeniyle personelin izinleri iptal edildi. Ekipler, gece boyu kentte temizlik çalışması yürüttü. Özellikle yağışın yoğun olduğu Etimesgut Piyade Mahallesi 2222. Cadde, Etimesgut İstasyon Caddesi, Sincan Lale Alt Geçidi, Sincan Polatlı 2 Caddesi alt geçidi, Eryaman, Etimesgut- Elvankent çevre yolu bağlantısı, Harikalar Diyarı Metro İstasyonu, Türk Kızılayı Caddesi, Altay Mahallesi ve Karataş Mahallesi'nde su taşkınlarıyla sabaha kadar mücadele edildi. 1000'den fazla çalışan, 200'ün üzerinde iş makinesi ile çalışma yapıldı. SULAR ÇEKİLİ, HASAR ORTAYA ÇIKTI Belediye ekiplerinin sabaha kadar süren çalışmasıyla sel suları çekildi. Bunun üzerine selin neden olduğu hasar da ortaya çıktı. Taşkında sürüklenen araçlarda ve suyla dolan konutlarda hasar oluştuğu görüldü. Sel nedeniyle bazı yerlerde istinat duvarlarının çöktüğü görüldü. Ayşe Arslan'ın yaşamını yitirdiği Karataş Mahallesi'nde her yeri çamur kapladı. Ayşe Arslan'ın evinin yanındaki su yatağının yola taştığı bölgede belediye ve DSİ ekipleri, temizlik çalışması yaptı. AFAD ekipleri de bölgede inceleme yaptı. YAVAŞ: BEKLENENİN 5 KATI YAĞIŞ Belediye ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla hasar tespit çalışması başlattı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dün beklenenin yaklaşık 5 katı yağış olduğunu, bunun da felakete yol açtığını söyledi. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Başkan Yavaş, tüm metropol ilçe belediye ekipleri ile birlikte sel felaketinin kötü sonuçlarını azaltmak için çaba harcadıklarını belirtti. Başkan Yavaş, İtfaiye Dairesi'nin 220 personel, 65 araç, 140 pompa, toplam 40 ekip; Kent Estetiği Dairesi'nin 27 araç, 43 personel; ASKİ'nin 230 personel, 50'nin üzerinde iş makinesi, vidanjör, seyyar pompa aracı; Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'nin 30 kişilik ekip ile gece boyu çalıştığını söyledi. Başkan Yavaş, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Bizler hiçbir mazerete sığınmadan, kentimizin yıllarca ihmal edilmiş altyapı hizmetlerini sağlamak için projelerimizi ivedilikle hayata geçireceğiz. Bu konuda tespitlerimiz tamamlanmış olup, eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. Ankara'mızın altyapı sorununu kalıcı olarak çözmek bizim önceliğimiz olacaktır" diye konuştu.

