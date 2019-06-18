HABER

Ankara’da sel suları vatandaşlara zor anlar yaşattı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 23:11 | Son Güncelleme

Ankara’da aşırı yağmurun neden olduğu sel vatandaşlara zor anlar yaşattı.Ankara’da akşam saatlerde şiddetini arttıran yağmur sele yol açtı.

Ankara’da aşırı yağmurun neden olduğu sel vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Ankara’da akşam saatlerde şiddetini arttıran yağmur sele yol açtı. Sel sularına kapılan otomobiller ve çöp konteynırları cadde ve sokaklarda sürüklendi. Sürüklenen çöp konteynırlarından birisi seyir halindeki otomobilin arkasına çarparken, diğer bir konteynır ise bir vatandaş tarafından otomobile çarpmadan son anda engellendi. Çankaya ilçesi Dikmen semtinde ise bir binanın istinat duvarı, sel sularının etkisiyle otomobillerin üzerine çöktü. Mamak ilçesinde otomobili selin içinde kalan vatandaş, otomobilini kurtarmaya çalışırken dizlerine kadar suya gömüldü.
Sel sularından etkilenen vatandaşlar, otomobilleriyle suların doldurduğu alt geçitler ve caddelerde mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşların bazıları belediye ekipleri tarafından kurtarılırken, bazıları da kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalıştı.

Tüm ayrıntılar yayınlandı! Siz de hayran kalacaksınız Tüm ayrıntılar yayınlandı! Siz de hayran kalacaksınız
Trabzon'da taşkın: 2 ölü, 8 kayıp, 4 yaralı (6)Trabzon'da taşkın: 2 ölü, 8 kayıp, 4 yaralı (6)
Tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdüTartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

İki ülkede şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

İki ülkede şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

Ünlü otel yarı fiyatına satılıyor

Ünlü otel yarı fiyatına satılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Alkol aldığı arkadaşı tarafından öldürüldü

Villada dehşet! Yatağında öldürüldü...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.