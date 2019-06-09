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Ankara’da sele kapılan bir kadın hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 22:31 | Son Güncelleme

Ankara’da sele kapılan bir kadın hayatını kaybetti ANKARA’da, evinin bahçe kapısını kapatmaya çalışırken sel suyuna kapılan Ayşe Arslan (56), hayatını kaybetti.

Ankara’da sele kapılan bir kadın hayatını kaybetti

ANKARA’da, evinin bahçe kapısını kapatmaya çalışırken sel suyuna kapılan Ayşe Arslan (56), hayatını kaybetti.

Olay, Çankaya ilçesine bağlı Karataş Mahallesi’nde meydana geldi. Kent genelinde etkili olan sağanak yağış, Karataş Mahallesi’nde sele sebep oldu. Burada birçok evi su basarken, sel sularına engel olmak için bahçe kapısını kapatmaya çalışan Ayşe Arslan, sulara kapıldı. Yaklaşık 100 metre öte de büze takılan Arslan, köylüler tarafından sudan çıkartıldı. Arslan’ın hareketsiz durduğunu gören köy ahalisi, durumu sağlık, AFAD ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, hareketsiz şekilde yerde yatan Arslan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Arslan’ın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri ise köyde incelemelerde bulundu.

‘BAHÇE KAPISINI KAPATMAYA ÇALIŞIRKEN SELE KAPILDI’

Olayı anlatan görgü şahitlerinden Mustafa Ulu, “Ayşe Arslan, bahçe kapısını kapatmaya çalışırken suya kapıldı. Aşağıda büze takılmıştı. Biz onu çıkardık oradan, vefat etmişti. Daha sonra muhtarı aradık, ambulans ve ekipler geldi. Ambulans geldiğinde kadını vefat etmiş halde buldu” dedi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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