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Ankara'da sergilenen modifiye araçlar yoğun ilgi gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 12:44 | Son Güncelleme

ANKARA’da düzenlenen Otopia Otomobil Festivali'nde sergilenen 300’den fazla modifiye araç, vatandaşların yoğun ilgisini gördü.

Ankara'da sergilenen modifiye araçlar yoğun ilgi gördü

Nursima ÖZONUR- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da düzenlenen Otopia Otomobil Festivali'nde sergilenen 300’den fazla modifiye araç, vatandaşların yoğun ilgisini gördü.
Altınpark Fuar Merkezinde düzenlenen ve 2 gün sürecek olan Otopia Ankara Otomobil Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Modifiye, klasik ve son model olmak üzere 300’den fazla otomobilin sergilendiği etkinlikte, vatandaşlar araçlara yoğun ilgi gösterdi. Festivale gelenler, cep telefonları ile otomobillerin gösterilerini çekebilmek için birbirleriyle yarıştı.
'90 MODEL ŞAHİN, 300 BEYGİR GÜCÜNDE'
Festivalde, 1990 model Şahin marka otomobilini sergileyen üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Abdülkadir Kaya, aracı yarışlara hazırladığını belirterek, "Aracımızın motorunu değiştirdik. Şu anda 300 beygir. Turbo yükledik. Konya’da resmi yarışlara katılıyoruz. Uzun bir emek var. Bu hale gelmesi yaklaşık 1 yılı buldu. 60 bin liraya mal oldu bu hale gelmesi. Farlardan birini çıkardım. Daha iyi hava alması için stak yerleştirdim. Motorun görülmesi için kaput camdan. Gelip görmeleri için fuara özel yaptık. Araca ilgi çok fazla" diye konuştu.
'BİNBİR ÇEŞİT ARABA BU FESTİVALDE'
Organizasyon komitesinde yer alan Ali Alpin, festivalde 300’den fazla otomobilin sergilendiğini belirterek, şunları söyledi:
"Ankara'ya modifiye araçları tanıtmak için geldik. Tükiye’nin en hızlı, en yüksek sesli arabaları, görsel olarak değişik araçlar sergileniyor. Burada 300’den fazla otomobil sergileniyor. Bin bir çeşit araba fu festivalde sergileniyor. Bir aydır bu festivale hazırlanıyor herkes. Şu anda gördüğünüz otomobil Türkiye’nin en hızlı otomobillerinden birisidir. Motor modifiyesi farklı. Modifiyesi 1 milyon liraya mal olmuş bir araba. Yurt dışında da yarışan bir aracımız. Üst düzey bir yarış otomobili. Fuarda müzik sistemi araçları var. Özel yapım 4 ay uğraştığımız araçlar var. Klasik araçlar var. Şov araçları var. Ankaralılara çok teşekkür ediyoruz. İlgi çok fazla. İstanbul, Trabzon, Çorum, Antalya, Türkiye’nin her yerinden geliyorlar. İnsanlar bu araçları sadece internet sayfalarında veya televizyonda görüyorlar. Herkesi festivale bekliyoruz."

FOTOĞRAFLI

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