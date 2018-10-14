Ankara'da sergilenen modifiye araçlar yoğun ilgi gördü

Ankara’da düzenlenen Otopia Otomobil Festivali'nde sergilenen 300’den fazla modifiye araç, vatandaşların yoğun ilgisini gördü.

Altınpark Fuar Merkezinde düzenlenen ve 2 gün sürecek olan Otopia Ankara Otomobil Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Modifiye, klasik ve son model olmak üzere 300’den fazla otomobilin sergilendiği etkinlikte, vatandaşlar araçlara yoğun ilgi gösterdi. Festivale gelenler, cep telefonları ile otomobillerin gösterilerini çekebilmek için birbirleriyle yarıştı.

'90 MODEL ŞAHİN, 300 BEYGİR GÜCÜNDE'

Festivalde, 1990 model Şahin marka otomobilini sergileyen üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Abdülkadir Kaya, aracı yarışlara hazırladığını belirterek, "Aracımızın motorunu değiştirdik. Şu anda 300 beygir. Turbo yükledik. Konya’da resmi yarışlara katılıyoruz. Uzun bir emek var. Bu hale gelmesi yaklaşık 1 yılı buldu. 60 bin liraya mal oldu bu hale gelmesi. Farlardan birini çıkardım. Daha iyi hava alması için stak yerleştirdim. Motorun görülmesi için kaput camdan. Gelip görmeleri için fuara özel yaptık. Araca ilgi çok fazla" diye konuştu.