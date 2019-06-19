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Ankara’da servis aracı devrildi: 15 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 11:53 | Son Güncelleme

Ankara’da servis aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde İstanbul Çevre Yolu Gölbaşı-Sincan istikametinde meydana geldi.

Ankara’da servis aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde İstanbul Çevre Yolu Gölbaşı-Sincan istikametinde meydana geldi. M.Y. idaresindeki 06 C 1165 plakalı servis aracı, kontrolden çıkarak yan yatıp refüje doğru sürüklendi. O sırada olay yerinden geçen araçlar kazayı görerek durdu ve sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Minibüsteki yolculardan bir kısmı kendi imkanları ile araçtan çıkarken, toplamda 15 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri, yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Aracın arka kapağını açan ekipler, kurtarılmayı bekleyen yaralılara sakin kalmaları konusunda ikazlarda bulundu. Yan yatan servisten kurtarılan yaralılar, sedyeyle ambulanslara taşındı. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesi ve çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ankara’da servis aracı devrildi: 15 yaralı

Ankara’da servis aracı devrildi: 15 yaralı

Ankara’da servis aracı devrildi: 15 yaralı

Ankara’da servis aracı devrildi: 15 yaralı

Ankara’da servis aracı devrildi: 15 yaralı

Ankara’da servis aracı devrildi: 15 yaralı

Ankara’da servis aracı devrildi: 15 yaralı

Ankara’da servis aracı devrildi: 15 yaralı

Ankara’da servis aracı devrildi: 15 yaralı

Ankara’da servis aracı devrildi: 15 yaralı

Ankara’da servis aracı devrildi: 15 yaralı

Ankara’da servis aracı devrildi: 15 yaralı

Ankara’da servis aracı devrildi: 15 yaralı
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