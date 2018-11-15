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Ankara'da 'sevgi çiçeği' tohumları toprakla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 12:33 | Son Güncelleme

Dünya endemik bitki listesinde var olan ve Gölbaşı Belediyesi tarafından özel alanda koruma altına alınan 'Sevgi Çiçeği' tohumları toprakla buluştu.

Dünya endemik bitki listesinde var olan ve Gölbaşı Belediyesi tarafından özel alanda koruma altına alınan 'Sevgi Çiçeği' tohumları toprakla buluştu.

Sevgi Çiçeği üretim ve sergi alanında gerçekleşen ekim törenine, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Demirtaş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Koruma ve İzleme Dairesi Başkanı Dr. Ali Özkir, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, ZİÇEV Öğrencileri ve Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri katıldı. Program da Başkan Fatih Duruay Ziçev öğrencileri ile birlikte 'Sevgi Çiçeği' tohumlarını toprakla buluşturarak onlara can suyu verdi.

'BİZ BU ÇİÇEĞE SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Başkan Duruay, 'sevgi çiçeği'nin ilçenin sembolü olduğunu söyleyerek, "Sevgi çiçeğimizin yok olmaması için Gölbaşı Belediyesi olarak özel gayret sarf ediyoruz. Şuan içinde bulunduğumuz bu alan bizim 3 dönümlük rezerve alanımız. Biz, bu alanda elde ettiğimiz tohumları Gölbaşımızın birçok noktasını sevgi çiçeklerimiz ile donatıyoruz. Biz bu çiçeğe sahip çıkacağız. Bugün burada öğrencilerimiz ile çok güzel bir etkinlik oldu. Hepsine teşekkür ediyorum. Ayrıca sevgi çiçeğimizi sanat ile de buluşturuyoruz. Kalkınma Ajansı ile ortaklaşa yaptığımız bir proje ile sanat sokağımızı yapacağız. Artık sevgi çiçeğimizi nakış nakış işleyerek sanata çevireceğiz ve tüm Türkiye’ye duyuracağız. Ayrıca sevgi çiçeğimizin coğrafi işareti içinde müracaatımızı yaptık. Allah nasip ederse iki ay içeresinde onu da alacağız" dedi.

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Demirtaş ise, "Endemik bir bitki olan 'Sevgi Çiçeği' nesli yok olayla karşı karşıya kalan bir bitkiydi. Burası için özel bir alanda tohum yetiştirdik. İnşallah burası sayesinde Gölbaşımızın her bahçesinde 'Sevgi Çiçeği' yetişek hale gelecek" diye konuştu.

Program Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay’ın programa katılanlara çam fidanı hediye etmesi ve hatıra fotoğrafı çekinilmesi ile sona erdi.

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