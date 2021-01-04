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  4. Ankara’da sevgilisi tarafından kurşunlanan kadın hayatını kaybetti

Ankara’da sevgilisi tarafından kurşunlanan kadın hayatını kaybetti

04.01.2021 05:01 | Son Güncelleme:
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Ankara’nın Mamak ilçesinde 5 ay önce kendisinden ayrılan sevgilisinin evine camı kırarak giren adam, eski sevgilisine tabancayla 3 el ateş ederek yaraladı.

Ankara’nın Mamak ilçesinde 5 ay önce kendisinden ayrılan sevgilisinin evine camı kırarak giren adam, eski sevgilisine tabancayla 3 el ateş ederek yaraladı. Ağır yaralanan talihsiz kadının hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay, saat 02.00 sıralarında Ankara’nın Mamak ilçesi Mutlu Mahallesi 706. Sokakta meydana geldi. Gökhan A., kendisinden 5 ay önce ayrılan Sevgi T. ile telefonda tartıştı. Daha sonra sevgilisinin evinin önüne gelen saldırgan, kapıyı açmalarını istedi. Kapının açılmaması üzerine sinirlenen Gökhan A., evin camını taşla kırarak içeri girdi.
Çocukları odaya kilitledi
Eve giren saldırgan, sevgilisiyle baş başa görüşmek için Sevgi T.’nin çocuklarını odaya kilitledi. Burada sevgilisiyle tekrar tartışmaya başlayan Gökhan A., öfkelenerek belindeki tabancayla Sevgi T.’ye 3 el ateş etti. Vücuduna isabet eden mermilerden dolayı yerde kanlar içerisinde kalan talihsiz kadın ağır yaralandı. Odada kilitli kalan çocukların ihbarı üzerine olay yerine, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Hastanede hayatını kaybetti
Polis, odaya kilitlenen çocukları dışarıya çıkarırken sağlık ekibi de kalbi duran yaralı kadına olay yerinde kalp masajı yaptı. Yaralı kadın, ambulansla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk etti. Sevgi T., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sevgi T.’nin 3 çocuğu vardı. Polis, olay yerinden kaçan silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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