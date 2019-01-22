Ankara'da seyir halindeki otomobil yandı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılmaz hale gelirken, sürücüsü hafif yaralandı.

Yangın, ilçe merkezi Hacılar Mahallesi mevkiinde seyir halindeki otomobilde meydana geldi. Onur Tümen (20) yönetimindeki 06 YFP 87 plakalı otomobilin motor bölümü alev aldı. Alevler kısa sürede büyürken, sürücü Tümen aracı durdurup kendisini dışarıya attı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangın, kısa sürede söndürüldü. Araç kullanılmaz hale gelirken, yangında hafif yaralanan sürücü Onur Tümen, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Otomobilden görüntü

-Çevredeki vatandaşların olayı izlemesi

-Detay

Haber-Kamera:Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI, (Ankara), (DHA)

