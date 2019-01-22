HABER

Ankara'da seyir halindeki otomobil yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 16:09 | Son Güncelleme

  Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılmaz hale gelirken, sürücüsü hafif yaralandı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılmaz hale gelirken, sürücüsü hafif yaralandı.
Yangın, ilçe merkezi Hacılar Mahallesi mevkiinde seyir halindeki otomobilde meydana geldi. Onur Tümen (20) yönetimindeki 06 YFP 87 plakalı otomobilin motor bölümü alev aldı. Alevler kısa sürede büyürken, sürücü Tümen aracı durdurup kendisini dışarıya attı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangın, kısa sürede söndürüldü. Araç kullanılmaz hale gelirken, yangında hafif yaralanan sürücü Onur Tümen, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Otomobilden görüntü
-Çevredeki vatandaşların olayı izlemesi
-Detay
Haber-Kamera:Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI, (Ankara), (DHA)

PARTNERHadise kesenin ağzını açtı! 10 milyonluk önlemHadise kesenin ağzını açtı! 10 milyonluk önlem
Babasının öldürdüğü Diğdem'in köpeği 'Şans'a hayvanseverler sahip çıktıBabasının öldürdüğü Diğdem'in köpeği 'Şans'a hayvanseverler sahip çıktı
Uçak ve helikopter kazalarında yaşamını yitiren tanınmış sporcularUçak ve helikopter kazalarında yaşamını yitiren tanınmış sporcular
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yıldız futbolcu taşıyan uçak kayboldu

Yıldız futbolcu taşıyan uçak kayboldu

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Gürgen Öz'den Yılmaz Özdil'e 2 bin 500 TL'lik kitap tepkisi

Gürgen Öz'den Yılmaz Özdil'e 2 bin 500 TL'lik kitap tepkisi

Fatih Altaylı'yı tehdit davasında Sedat Peker'e beraat!

Fatih Altaylı'yı tehdit davasında Sedat Peker'e beraat!

15 Temmuz'da otelinde kalmıştı! Adaylığını resmen açıkladı...

15 Temmuz'da otelinde kalmıştı! Adaylığını resmen açıkladı...

Ankara'da sürpriz istifa

Ankara'da sürpriz istifa

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

15 Temmuz'da otelinde kalmıştı! Adaylığını resmen açıkladı...

15 Temmuz'da otelinde kalmıştı! Adaylığını resmen açıkladı...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kreç boğazındaki faciadan kurtulan Türkler'in isimleri belli oldu

Faciadan kurtulan Türkler'in isimleri belli oldu!

Bodrum'da sokağa terk edilen metrelik iguana yeni yuvasında

Bodrum'da sokağa terk edilen metrelik iguana yeni yuvasında

Eskişehir'de kan donduran olay! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla uygunsuz halde yakalayınca...

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

Fazıl Say Instagram hesabından açıkladı: Hayatta hatalar yapılabilinir, Erdoğan da yapar, Say da yapar

Eleştiriler art arda geldi, Fazıl Say sessizliğini bozdu!

Karnında gazlı bez unutulan kadın ölümden döndü

Karnında gazlı bez unutulan kadın ölümden döndü

Acılı aile kaybettiği köpeğinin ardından bir dram daha yaşadı

Acılı aile kaybettiği köpeğinin ardından bir dram daha yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.