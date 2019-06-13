Ankara'da şiddetli rüzgar, bir apartmanın çatısını uçurdu

Fatih POYRAZ- Erdal KATIRANCI/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın çatısı uçtu. Olayda yaralanan olmazken, bazı evlerin camlarında ve 3 otomobilde hasar meydana geldi.

Olay, akşam saatlerinde Akpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Bir anda etkili olan şiddetli rüzgar, 862’nci Sokak’ta bulunan bir apartmanın çatısını uçurdu. Yerinden kopan çatı, apartmanın önündeki park halinde bulunan 3 otomobilin üzerine düştü. Otomobillerde hasar meydana gelirken, bazı evlerin de camları kırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hasar tespiti için çalışma yaptı.

'KOLAY KOLAY UÇMAYACAK ÇATIYI UÇURMUŞ'

Olayı anlatan mahalle sakini Hüseyin Kılıç, bir afetle karşı karşıya kaldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Binamızın çatısı, şiddetli bir rüzgarla uçtu. Uçan çatı, çevredeki araçlara zarar verdi. Binanın çatısı komple gitmiş durumda. Binamızın iç aydınlatmaları kırıldı. Bizi sevindiren, sadece maddi hasar olmasıdır. Biz fırtınayı görmedik ama kolay kolay uçmayacak çatıyı uçurmuş."

