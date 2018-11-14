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Ankara'da şifreli haberleşme programı ile uyuşturucu ticareti

YAŞAM HABERLERİ  | 14.11.2018 11:08 | Son Güncelleme

ANKARA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon TL olduğu belirtilen 6 kilo eroin ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon TL olduğu belirtilen 6 kilo eroin ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, yakalanmamak için şifreli haberleşme programı 'Wickr Me' kullandıkları saptandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma sonucu, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının başta Altındağ ilçesi olmak üzere kentin çeşitli noktalarında eroin sattığı belirlendi. Polis ekipleri, uyuşturucu çetesini teknik ve fiziki takibe aldı. İki aylık takibin ardından, çete üyelerinin özel araçlarla İstanbul'dan Ankara'ya eroin getirdiği tespit edildi.

Hareket geçen ekipler, çete üyelerine ait 6 ev ve 1 iş yerine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda İ.B., M.K., E.A., C.A., S.D., İ.Ü. ve M.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, valizler içinde çeşitli yerlere gizlenen, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olduğu belirtilen 6 kilo eroin ele geçirildi. Valizdeki eroin paketlerinin giysiler ile kamufle edildiği ve bazılarının ise kot pantolon içine zulalandığı görüldü. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ise uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin TL'ye el konuldu.

TELEFON DÜKKANINDAN UYUŞTURUCU SATIŞI

Şüphelerin sokak aralarında ve Altındağ ilçesinde telefon tamiri yapan dükkanda eroin sattığı tespit edildi. Çetenin İstanbul'dan getirdiği eroini, çeşitli katkı maddeleri ile 2 katına çıkardığı ve kazançlarını da bu şekilde artırdığı belirtildi.

ŞİFRELİ HABERLEŞME PROGRAMI KULLANDILAR

Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemede, çete üyelerinin Kuzey Kore'de geliştirilen ve Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri tarafından da kullanılan şifreli haberleşme programı 'Wickr Me' programını kullandıkları belirlendi. Şüphelilerin uyuşturucu satışı ile ilgili konuşmalarını bu program üzerinden yaptıkları ve konuşmaların program formatına göre bir süre sonra silindiği belirtildi.

​7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İ.B., M.K. E.A. ve C.A. tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

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