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Ankara’da silahlı çatışma: 2 ölü, 1 yaralı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 12:20 | Son Güncelleme

ANKARA'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ankara’da silahlı çatışma: 2 ölü, 1 yaralı (1)

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Olay, Yenimahalle ilçesi Barıştepe Mahallesi 770’nci sokakta meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Ankara’da silahlı çatışma: 2 ölü, 1 yaralı (1)

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