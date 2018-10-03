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Ankara'da silahlı çatışma: 2 ölü, 1 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 13:10 | Son Güncelleme

VALİLİK: 18 VE 25 YAŞLARINDA İKİ KİŞİ ÖLDÜ, BİR KADIN YARALI Ankara'nın Yenimahalle ilçesi, Şentepe Mahallesi'nde 2 kişinin ölümü, 1 kişinin de yaralanmasının ardından Ankara Valiliği yazılı bir açıklama yaptı.

VALİLİK: 18 VE 25 YAŞLARINDA İKİ KİŞİ ÖLDÜ, BİR KADIN YARALI
Ankara'nın Yenimahalle ilçesi, Şentepe Mahallesi'nde 2 kişinin ölümü, 1 kişinin de yaralanmasının ardından Ankara Valiliği yazılı bir açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında, henüz kimliği belirlenemeyen 18 ve 25 yaşlarında iki kişinin öldüğü, olay yerine yaklaşık 500-600 metre mesafede bir kadının da yaralandığı belirtildi. Açıklama şöyle:
"3 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 11.45 sularında, Yenimahalle İlçesi Şentepe Mahallesi’ndeki bir adresten gelen adam öldürme ve yaralama ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından, henüz kimlikleri tespit edilemeyen 18-25 yaşlarında iki şahıs ölü olarak bulunmuş, olay yerine yaklaşık 500-600 metre mesafede bir kadının da ateşli silahla yaralandığı belirlenmiştir. Kendi imkanları ile Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesine intikal ettiği anlaşılan yaralı kadının tedavisi devam etmektedir. Yapılan ilk tespitlere göre olayın bir terör bağlantısının bulunmadığı değerlendirilmekte olup, olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."

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