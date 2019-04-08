Ankara'da silahlı kavga: 1 kişi yaralı

ANKARA'da taksi şoförleri ile seyyar satıcılar arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Altındağ ilçesinde, Celal Bayar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde meyve sebze satışı yapan Y.M., tezgahının önünü kapattığı gerekçesiyle müşteri bekleyen taksi şoförü ile tartıştı. Çevredeki diğer taksiciler ile seyyar satıcıların da dahil olduğu tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Y.M., tabancasını çıkararak ateş etti. İsmi öğrenilemeyen taksi şoförü, bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Taksi şoförü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri, araya girerek tarafları ayırdı. Y.M. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Polisin tarafları ayırması

-Yaralanan taksici

-Ele geçirilen silah

-Detaylar

Haber-Kamera: Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)

