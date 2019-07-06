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Ankara’da silahlı kavga: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2019 22:59 | Son Güncelleme

Ankara’da bir şahıs tartıştığı kişiyi silahla yaraladı.Olay, saat 20.30 sularında Ankara’nın Altındağ ilçesindeki İstanbul Caddesinde meydana geldi.

Ankara’da silahlı kavga: 1 yaralı

Ankara’da bir şahıs tartıştığı kişiyi silahla yaraladı.
Olay, saat 20.30 sularında Ankara’nın Altındağ ilçesindeki İstanbul Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fatih C. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında, İstanbul Caddesi üzerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirlenemeyen şahıs, silahla iki el ateş ederek Fatih C.’yi bacağından yaraladı. Fatih C.’yi yaralayan şüpheli, daha sonra olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı Fatih C.’yi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Ankara’da silahlı kavga: 1 yaralı

Ankara’da silahlı kavga: 1 yaralı

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