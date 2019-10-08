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Ankara’da silahlı kavga: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 21:11 | Son Güncelleme

Ankara’da çıkan silahlı kavgada bir kişi pompalı tüfekle ağır yaralandı.Olay, Ankara’nın Mamak ilçesi Şahintepe Mahallesinde bulunan 644.

Ankara’da çıkan silahlı kavgada bir kişi pompalı tüfekle ağır yaralandı.
Olay, Ankara’nın Mamak ilçesi Şahintepe Mahallesinde bulunan 644. sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ü. ile S.Y sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ü., yanında taşıdığı pompalı tüfekle S.Y.’ye ateş etti. S.Y.’yi yaralayan A.Ü., daha sonra plakası henüz belirlenemeyen bir otomobille olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı S.Y.’yi hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Yaralı S.Y.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan, kavga eden şahısların arasında husumet olduğu da iddia edildi.

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