Ankara'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı (3) - Yeniden

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, pompalı tüfekli 2 kişi, parkta henüz bilinmeyen nedenle kavga etti. Bu sırada ateşlenen silahların birinden çıkan kurşunla olay yerine yaklaşık 600 metre uzaklıktaki kadın yaralandı. Yakındaki apartmana kaçıp, kavgayı sürdüren 2 kişiden 1'i, diğerini pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra başına dayadığı silahı ateşleyerek, yaşamına son verdi.

Olay, saat 11.30 sıralarında, Yenimahalle ilçesine bağlı Şentepe Mahallesi'ndeki Müslüm Gürses Parkı'nda meydana geldi. Kimlikleri henüz belirlenemeyen, ellerinde pompalı tüfek olan, 18- 25 yaşlarındaki 2 kişi, parkta bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, büyüyüp, kavgaya dönüşürken, ateşlenen silahların birinden çıkan kurşunla olay yerine 500- 600 metre uzaklıktaki kadın yaralandı. Bunun üzerine ikili, yakında bulunan Barış Apartmanı'nın otoparkına kaçtı. Kavgayı burada da sürdüren 2 kişiden 1'i, diğerini pompalı tüfekle vurarak, öldürdükten sonra başına dayadığı silahı ateşleyerek, yaşamına son verdi. Şentepe Mahallesi'ndeki adresten yapılan ihbarla olay yerine gelen polis ekipleri, ikilinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Polisler, olay yeri incelemesi yaparken, yaralı kadının Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittiği ve tedaviye alındığı öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise şöyle denildi:

"3 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 11.45 sularında, Yenimahalle İlçesi Şentepe Mahallesi’ndeki bir adresten gelen adam öldürme ve yaralama ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından, henüz kimlikleri tespit edilemeyen 18-25 yaşlarında iki şahıs ölü olarak bulunmuş, olay yerine yaklaşık 500-600 metre mesafede bir kadının da ateşli silahla yaralandığı belirlenmiştir. Kendi imkanları ile Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesine intikal ettiği anlaşılan yaralı kadının tedavisi devam etmektedir. Yapılan ilk tespitlere göre olayın bir terör bağlantısının bulunmadığı değerlendirilmekte olup, olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."