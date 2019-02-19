Ankara'da silahlı kavga: 2 yaralı

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, alacak- verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Çankaya ilçesi Balgat Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi'nde meydana geldi. Abdulhakim E., cadde üzerinde gördüğü Turgut Z. ve Ersin H. ile alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdulhakim E., silahını çekip Turgut Z. ve Ersin H.'ye ateş açtı. Yaralanan Turgut Z. ile Ersin H., çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, olay sonrası Abdulhakim E.'yi gözaltına aldı.

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