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Ankara’da silahlı saldırıya uğrayan kişi, hastanede hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 00:37 | Son Güncelleme

ANKARA'da sokakta yürüyen Mustafa Cömert, uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da sokakta yürüyen Mustafa Cömert, uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Çankaya ilçesinde meydana geldi. Bankacı Sokak'ta yürüyen Mustafa Cömert, aralarında husumet bulunan Deniz Yıldız’ın silahlı saldırısına uğradı. Yıldız, elindeki silahla Cömert’e 6 el ateş ettikten sonra kaçtı. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa Cömert’i yapılan ilk müdahalenin ardından Güven Hastanesi'ne kaldırıldı. Cömert, burada yapılan tüm müdahalelere karşın hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan Deniz Yıldız ise Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Şüpheli, gerekli işlemler için İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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