HABER

Ankara'da silahlı suç örgütüne eş zamanlı operasyon 17 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.11.2018 17:42 | Son Güncelleme

ANKARA ve çevresinde son yıllarda yaralama, tehdit, şantaj, silahlı saldırı, silahlı yağma, çek senet tahsilatıve kundaklama gibi birçok eylemler ile halkın üzerine panik ve korku salarak menfaat sağladıkları tespit edilen organize suç örgütüne düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

Muhammet BAYRAM ANKARA,(DHA)-ANKARA ve çevresinde son yıllarda yaralama, tehdit, şantaj, silahlı saldırı, silahlı yağma, çek senet tahsilatıve kundaklama gibi birçok eylemler ile halkın üzerine panik ve korku salarak menfaat sağladıkları tespit edilen organize suç örgütüne düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Ankara'nın Polatlı ilçesinde polis ekipleri, Mafya Babası Uzun Ahmet lakabı ile tanınan şahsın çocukları olan ve 'Çınarlar gurubu' olarak Ankara Haymana ve Polatlı'da suç işleyen silahlı örgüt üyesi olan şüphelileri yaklaşık 10 aydır teknik ve fiziki takibe aldı. Elde edilen deliller ile birlikte operasyon kararı alan Polatlı Emniyeti bu sabah şafak vakti Ankara Özel Harekât Polis timlerinin de katılımı ile 27 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, silahlı suç örgütü lideri ve üyelerinin aralarında bulunduğu toplam 17 şüpheli şahıs gözaltına alındı, Operasyon sonucu suç örgütü çökertildi. Yapılan operasyon sonucu örgüt mensuplarının işyerleri, evleri ve otolarında yapılan aramalarda 10 adet tabanca, 5 adet tüfek ile bu silahlara ait çok sayıda da mühimmat ele geçirildi.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'
Eşini toprağa verdi, döndüğünde evinin yandığını gördüEşini toprağa verdi, döndüğünde evinin yandığını gördü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Annesi ve teyzesi zorla fuhuş yaptırdı, skandal hastanede ortaya çıktı! Tam 815 kez...

Annesi ve teyzesi zorla fuhuş yaptırdı, skandal hastanede ortaya çıktı! Tam 815 kez...

Rabobank: Dolar/TL yıl sonuna kadar 5'e gerileyebilir

Rabobank: Dolar/TL yıl sonuna kadar 5'e gerileyebilir

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Türkiye'yi sarsan haberle ilgili flaş gelişme

Türkiye'yi sarsan haberle ilgili flaş gelişme

Ahmet Kural'ın parmağını kırdığı Naz Çekem konuştu

Ahmet Kural'ın parmağını kırdığı Naz Çekem konuştu

AK Parti'den Cihangir İslam'a ağır sözler: Bu büyük ayıptır, rezilliktir ve milletten özür gerektirir!

AK Parti'den Cihangir İslam'a ağır sözler: Bu büyük ayıptır, rezilliktir ve milletten özür gerektirir!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Twitter'dan yazdılar, belediye başkanı çaya geldi!

Twitter'dan yazdılar, belediye başkanı çaya geldi!

Karısı 'seni aldattım' dedi sonrası korkunç! 49 yerinden bıçakladı

Karısı 'seni aldattım' dedi sonrası korkunç! 49 yerinden bıçakladı

12 yaşındaki çocuğa şok sözler! 'Olgunlaşmışsın, gözlerine aşık oldum'

12 yaşındaki çocuğa şok sözler! 'Olgunlaşmışsın, gözlerine aşık oldum'

Trabzon'da 5 yaşındaki çocuğu taciz eden sapığı serbest bırakan savcıya büyük şok

Trabzon'da 5 yaşındaki çocuğu taciz eden sapığı serbest bırakan savcıya büyük şok

Görümcesinin kocasıyla kaçtı

Görümcesinin kocasıyla kaçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.