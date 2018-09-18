Ankara'da Şili'nin Bağımsızlık Günü resepsiyonu

Şili'nin Ankara Büyükelçiliği, ülkenin Bağımsızlık Günü dolayısıyla resepsiyon düzenledi.

Şili'nin Ankara Büyükelçisi Jose Manuel Silva'nın ev sahipliğinde Ankara'daki bir otelde düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakanlığından Büyükelçi İnan Özyıldız, misyon temsilcileri, askeri yetkililer ve çok sayıda davetli katıldı.

Silva, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Türkiye ile diplomatik ilişkilerinin 92. yılını kutladıklarının altını çizerek, ikili ilişkilere verdikleri önemi dile getirdi.

Türkiye ile turizm, kültür, yatırım ve ticaret gibi alanlarda iş birliği potansiyelini hayata geçirmek için ortak çaba harcadıklarını vurgulayan Silva, konuşmasını "Yaşasın Şili, yaşasın Türkiye" ifadesiyle tamamladı.

Büyükelçi Özyıldız ise Şili ile bölgesel ve uluslararası platformlardaki iş birliğine dikkati çekti, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 500 milyon dolara ulaştığını anımsattı.

İki ülkenin ilişkilerini daha da ileriye taşıma konusundaki öz güvenine vurgu yapan Özyıldız, Şili'nin Milli Günü'nü tebrik etti.

Resepsiyon, Şili'nin bağımsızlığının 208. yıl dönümü için yaptırılan pastanın kesilmesi ve davetlilere yemek ikramının ardından sona erdi.

