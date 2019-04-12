Ankara’da sınav günü nüfus müdürlükleri açık olacak

Ankara Valiliği, Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’nın yapılacağı gün nüfus müdürlüklerinin açık olacağını açıkladı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "13 Nisan 2019 Cumartesi günü yapılacak olan sınava katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T.C. kimlik kartını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyenlere yanında Sınava Giriş Belgesi ile iki fotoğraf getirmeleri kaydıyla yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak Geçici Kimlik Belgesi verilmesi amaçlanarak, Çankaya İlçe Nüfus Müdürlüğü 13.04.2019 Cumartesi günü 11.00-14.30 saatleri arasında açık tutulacaktır’’ denildi.

