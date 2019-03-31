HABER

Ankara’da siyasi liderlerin oy kullandığı sandıklarda sonuçlar belli oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 21:20 | Son Güncelleme

Ankara’da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde siyasi parti liderlerinin oy kullandıkları sandıklarda sonuçlar belli oldu.Oy verme işleminin sona ermesi ile yapılan sayımlarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin oy kullandığı Anıttepe Ortaokulundaki 1326 numaralı sandıkta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında Mansur Yavaş’a 228, Mehmet Özhaseki’ye 52 oy çıkarken, TKP adayı Fatma Korur’a ise 1 oy çıktı.

Ankara’da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde siyasi parti liderlerinin oy kullandıkları sandıklarda sonuçlar belli oldu.
Oy verme işleminin sona ermesi ile yapılan sayımlarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin oy kullandığı Anıttepe Ortaokulundaki 1326 numaralı sandıkta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında Mansur Yavaş’a 228, Mehmet Özhaseki’ye 52 oy çıkarken, TKP adayı Fatma Korur’a ise 1 oy çıktı. Ayrıca sandıktan 4 geçersiz oy çıktı.

Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun sandığından Yavaş çıktı
Mansur Yavaş’ın oy kullandığı Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesinde 4297 numaralı sandıkta oyların çoğunluğunu CHP aldı. Yavaş’ın oy kullandığı sandığa gelen 300 vatandaştan 201’i CHP’ye, 87’si AK Parti’ye, 8’i Saadet Partisi’ne oy verirken, 4 oy da geçersiz sayıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy kullandığı Arjantin İlkokulundaki 4202 sandıkta numaralı sandıkta en fazla oyu Mansur Yavaş aldı. Kılıçdaroğlu’nun oyunu kullandığı sandığa gelen 305 seçmenden 226’sı CHP’ye, 68’i AK Parti’ye, 4’ü Saadet Partisi’ne, 2’si TKP’ye, birer kişi de DSP ve Vatan Partisi’ne oy verirken, 3 oy da geçersiz sayıldı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun oy verdiği Çankaya ilçesindeki Çankaya Lisesinde 1075 nolu sandıkta 273 seçmen oy kullandı. Sandıkta büyükşehir belediye başkanlığı için oyların partilere göre dağılımında CHP 224, AK Parti 30, Türkiye Komünist Partisi 6, SP 4, Demokratik Sol Partisi 1, Vatan Partisi ise 1 oy aldı.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’nin oy kullandığı Keçiören’deki Uygur Özel Eğitim İş Uygulama Merkezindeki 3226 numaralı sandıktan çıkan sonuçlara göre ise 307 seçmen oy kullandı. Sandıktan çıkan oylara göre, AK Parti 146, CHP 132, Saadet Partisi 9, Bağımsız Türkiye Partisi 3, Vatan Partisi 2 oy aldı.
Demokratik Sol Parti (DSP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Haydar Yılmaz’ın oy kullandığı Ayten-Şaban Diri İlkokulu 4392 numaralı sandıktan çıkan sonuçlara göre oy kullanan 292 seçmenden 247’si CHP’ye, 32’si AK Parti’ye, 4’ü DSP’ye, 3’ü Saadet Partisi’ne oy verirken, bir kişi de TKP’ye oy vermeyi tercih etti.

PARTNERKıvanç Tatlıtuğ'un haciz davasında flaş gelişme!Kıvanç Tatlıtuğ'un haciz davasında flaş gelişme!
AK Parti Nevşehir’de 5 ilçe belediye başkanlığını kazandıAK Parti Nevşehir’de 5 ilçe belediye başkanlığını kazandı
Artvin’de CHP zaferini kutluyorArtvin’de CHP zaferini kutluyor

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

Tüm yurtta sandıklar kapandı! Sonuçlar gelmeye başladı

Tüm yurtta sandıklar kapandı! Sonuçlar gelmeye başladı

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Yerel seçim 2019 sonucunda Ankara'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda Ankara'da kim önde?

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Diğer Haberler
Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

İmamoğlu: Beni beğeniyor, bana oy verebilir

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Devlet Bahçeli: Seçimden sonra yasa teklifini Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı: Haklı çıktı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf Özoğul çıkışı: Tam bir ahlak dersi verdi

Yusuf, tam bir ahlak dersi verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.