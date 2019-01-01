HABER

Ankara'da soba külü yangına neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 13:54 | Son Güncelleme

Yenimahalle'de Iraklı Türkmen bir ailenin yaşadığı evde çıkan yangında 6'sı çocuk 9 kişi dumandan etkilendi

Ankara'da Iraklı Türkmen bir ailenin yaşadığı evde çıkan yangında 6'sı çocuk 9 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Yeşilevler Mahallesi 912. Cadde'de bulunan 3 katlı apartmanın 3. katındaki dairede yangın çıktı.

İlk incelemelerde apartman boşluğuna dökülen soba külünün bina inşaatında kullanılan tahtaları tutuşturduğu ve yangına neden olduğu belirlendi.

Alevlerin temas etmesi sonucu daire giriş kapısının önündeki doğal gaz saatinde ufak çaplı patlama yaşandı.

Yangın sırasında evde bulunan ve patlamayı duyan 6'sı çocuk 9 kişi, mahalle sakinlerinin de yardımlarıyla dışarı çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken sağlık ekipleri de dumandan etkilenen 9 kişiyi ambulansta tedavi etti.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın anında evde bulunan Tarık Idress, olayın nasıl olduğunu anlamadıklarını belirterek, "Evde oturuyorduk, ateş geldi, zor çıktık. İki patlama oldu." dedi.

PARTNERSosyal medyada herkes bunu paylaşıyorSosyal medyada herkes bunu paylaşıyor
Bakan Soylu, yeni yıla 2 bin 970 rakımlı üs bölgesinde Mehmetçik ile girdiBakan Soylu, yeni yıla 2 bin 970 rakımlı üs bölgesinde Mehmetçik ile girdi
Doğu Anadolu'da 904 yerleşim yerine ulaşılamıyorDoğu Anadolu'da 904 yerleşim yerine ulaşılamıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Irak Türkmeni Tarık Idress yangın Yenimahalle Yeşilevler Mahallesi

En Çok Okunan Haberler

Sinan gelinin dekoltesini görünce...

Sinan gelinin dekoltesini görünce...

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

O Ses Türkiye'de Nefes krizi! Görüntüleri sildirdi

O Ses Türkiye'de Nefes krizi! Görüntüleri sildirdi

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Büyükada'da at ahırında yangın!

Büyükada'da ahırların olduğu bölgede yangın!

Doğu Anadolu'da 904 yerleşim yerine ulaşılamıyor

Doğu Anadolu'da 904 yerleşim yerine ulaşılamıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi Süleyman Şah Türbesi'nde

Hulusi Akar ve komuta kademesi Süleyman Şah Türbesi'nde!

Yeni yıla vatan görevinde giren Mehmetçik'ten mesaj var: Gözünüz arkada kalmasın

Yeni yıla vatan görevinde giren Mehmetçik'ten mesaj var: Gözünüz arkada kalmasın

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

TEM'de feci kaza! Metrelerce aşağı uçtu: 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı

TEM'de feci kaza! Metrelerce aşağı uçtu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.