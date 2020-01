Ankara’da sokak köpeklerini zehirleyen 3 sanığa 10’ar yıl hapis cezası verildi

Güvenlik kamera kaydı salonda izlendi

Daha sonra olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kamera görüntüleri duruşma salonunda izlendi ve bu kapsamda sanıklara sorular yöneltildi. Her 3 sanığın da köpeklerin zehirlendiği an birlikte hareket ettiği görüntülere yansırken, itirafta bulunan sanık Aydın Gölge’nin sorulara çelişkili cevaplar verdiği görüldü. Katılan ve şikayetçi avukatları da sanıkların aralarında anlaşarak suçu birinin üzerine attıklarını, sanığın savunmasının bir tiyatro olduğunu ileri sürerek, 3 sanığa da ceza verilmesini talep etti. Cumhuriyet savcısı da mütalaasında her 3 sanığın suça iştirak ettiğini belirterek, 3 sanığında cezalandırılmasını talep etti.

Karar sonrası tutuklandılar

Savcı mütalaasının ardından sanıklara son sözleri soruldu. Sanık Gölge, "Suçu ben işledim, pişmanım. Diğer sanıkların bir suçu yok" derken, sanık Devran, suçsuz olduğunu savundu. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların 3’üne de "sahipli hayvanı öldürmek suretiyle mala zarar verme" suçundan 2’şer yıl, "çevreyi kasten kirletmek" suçundan da kullanılan zehrin niteliği, olay yerinin park alanı olması, çocukların da burada oynaması gibi unsurları dikkate alarak 8’er yıl olmak üzere toplam 10’ar yıl hapis cezası ile 15’er bin lira adli para cezası verdi. Cezada indirime gitmeyen mahkeme, duruşma salonunda bulunun sanıklar Musa Devran ve Aydın Gölge’nin tutuklanmasına, duruşmaya gelmeyen sanık Levent Özcan hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmasına hükmetti. İki sanık salonda bulunan polis tarafından kelepçelenerek, tutuklandı.