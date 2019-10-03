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Ankara'da sokak köpeklerinin zehirlendiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 23:55 | Son Güncelleme

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan: - "Bugün iki canımızın zehirlenerek öldürüldüğünü gördük, 'Yeter artık' diyoruz"

Ankara'nın Çankaya ilçesinde boş bir arazide, zehirli sosis verildiği iddia edilen iki köpek telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Beytepe Mahallesi 1787'nci Sokak'taki boş arazide iki köpeğin zehirlendiği ihbarı üzerine belediye ve polis ekipleri olay yerine gitti.

Yapılan incelemede iki köpeğin sosis yedikleri belirlendi.

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün iki canımızın zehirlenerek öldürüldüğünü gördük, 'Yeter artık' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan bölgede bulunan sosislerden alınan numuneler de zehirli olup olmadıklarının saptanması için laboratuvar incelemesine gönderildi.

Polis, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek, sosisleri bölgeye bırakanları bulmak için çalışma başlattı.

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Ankara'da köpeklerin zehirlendiği iddiası Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu köpek ölüsü

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