HABER

Ankara'da sokak köpeklerinin zehirlenmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 22:15 | Son Güncelleme

Batıkent'te 13 sokak köpeğini zehirledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişinin mahkemece serbest bırakılması protesto edildi

Batıkent'te 13 sokak köpeğini zehirledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişinin mahkemece serbest bırakılmasını hayvanseverler protesto etti.

Turgut Özal Mahallesi'nde toplanan bir grup hayvansever, sokak köpeklerini zehirledikleri iddia edilen zanlıların serbest bırakılmasından üzüntü duyduklarını ifade etti.

Hayvan haklarıyla ilgili yasal boşluk olduğunu belirten ve hayvanları öldürenlere verilecek cezaların yeni bir yasayla artırılmasını talep eden hayvanseverler, yerel yöneticilerden de bu konuda destek beklediklerini söyledi.

Hayvanseverler, mahkemece serbest bırakılan 3 kişi hakkında tekrar yasal işlem başlatılıncaya kadar eylemlerini sürdürmeye kararlı olduklarını kaydetti.

Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde 13 sokak köpeğinin ölümünün ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli mahkemece "adli kontrol hükümleri" uygulanarak bırakılmıştı.

PARTNERKara delik ilk kez yayınlandı, sosyal medya çalkalandı! Çok güleceksinizKara delik ilk kez yayınlandı, sosyal medya çalkalandı! Çok güleceksiniz
Erzurumlular 650 kiloluk cağ kebabı ile Kocaeli’de rekor kırdıErzurumlular 650 kiloluk cağ kebabı ile Kocaeli’de rekor kırdı
11 Nisan 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları11 Nisan 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara'da köpeklerin zehirlenmesi

En Çok Okunan Haberler

Büyükçekmece Belediye Başkanı'ndan sert sözler! 2 yaşındaki çocuğa...

Büyükçekmece Belediye Başkanı'ndan sert sözler! 2 yaşındaki çocuğa...

HDP'den 'seçimler yenilensin' talebi!

HDP'den 'seçimler yenilensin' talebi!

Vatandaş ilk kez dolar sattı

Vatandaş ilk kez dolar sattı

Doğum gününde rüzgarın azizliğine uğradı

Doğum gününde rüzgarın azizliğine uğradı

YSK Büyükçekmece'de seçimin iptali başvurusunu erteledi

YSK Büyükçekmece'de seçimin iptali başvurusunu erteledi

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
11 Nisan 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

11 Nisan 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Sudan' mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Sudan' mesajı

2019 bekçi alımı ön başvuru sonuçları ve sınav yerleri açıklandı!

2019 bekçi alımı ön başvuru sonuçları açıklandı!

Beyoğlu Galata Kulesi'nden bir kadın aşağıya düştü

Galata Kulesi'nde feci ölüm! Aşağıya düştü

237 bin dolar değerinde! İstanbul'da yakalandı

237 bin dolar değerinde! İstanbul'da yakalandı

Taşkesti eski belediye başkanına 10 yıl 8 ay hapis

Taşkesti eski belediye başkanına 10 yıl 8 ay hapis

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.