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  4. Ankara’da son 1 haftada alkol ve tütün kaçakçılığından 27 kişi gözaltına alındı

Ankara’da son 1 haftada alkol ve tütün kaçakçılığından 27 kişi gözaltına alındı

17.02.2021 11:24 | Son Güncelleme:
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Başkent’te sigara, tütün ve içki kaçakçılarına yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 27 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda malzemeye el konuldu.Ankara’da sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik 8-14 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 27 kişi gözaltına alındı.

Başkent’te sigara, tütün ve içki kaçakçılarına yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 27 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda malzemeye el konuldu.
Ankara’da sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik 8-14 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 27 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 677 bin 240 adet makaron, 2 bin 175 adet muhtelif/elektronik eşya, bin 692 adet ilaç, bin 288 kilogram tütün, 736 litre kaçak/sahte alkollü içki, 450 adet puro ve 86 adet cep telefonu ele geçirildi.

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