Ankara’da STK ve vatandaşlardan ABD Başkanı’na tepki

Ankara’da ABD Büyükelçiliği önünde toplanan çeşitli sendika, STK ve vatandaşlar, ABD Başkanı’nın Filistin ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netenyahu’nun düzenledikleri ortak basın toplantısında Filistin ile ilgili planlarını açıklayan ikili, Türkiye’de protesto edildi. Ankara’da ABD Büyükelçiliği önünde toplanan Memur-Sen, İHH, MTTB, AGD-MGV üyeleri ile çok sayıda vatandaş, ABD’de alınan tek taraflı kararlara tepki gösterdi.

Protesto gösterisinde konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Coğrafyamızda, İsrail sorunu var. Yüzyıl önce coğrafyamızda büyük İsrail planı diye yürürlüğe koydukları planı adım adım uygulamaya çalışan ve Filistin Devletin’i adım adım yok etmeye çalışanlar var. Gelinen nokta itibariyle bir oldu bittiye getirilerek ABD’de ki herkesin aklından şüphe ettiği Trump, Filistin halkının iradesini hiçe sayıp Filistin’in işgal girişimini başka bir boyuta taşımıştır. Bu girişimi daha öncede yaptılar. Allah’a yemin olsun ki tek fert kalana kadar diz çökmeyeceğiz. Kudüs, Filistin’in başkentidir. İslam ülkeleri, İslam İş Birliği Teşkilatı’nı bir araya çağırarak nasıl ki Kudüs’ün başkent ilan edilmesine ilişkin ortaya koydukları tavırla BM’de dünyaya bir ders verdiyse ve bunun üzerine de mutlaka bir ders vermeli ve ortak irade göstermeli. Bu coğrafyada huzuru temin etmenin yolu emperyalistlerin bu coğrafyadan çıkmasıdır” şeklinde konuştu.

Daha sonra söz alan İHH Ankara Başkanı Mustafa Sinan ise “Biz buraya kimseyi kınamaya gelmedik. Çünkü biz Siyonist bir devleti tanımıyoruz. Bu yaptıklarının yanlarında kalacaklarını zannediyorlar. Ama dünya yaratıldığından beri sürekli Hak ile Batıl savaş yapmıştır. Hak galip gelecektir. Hiç kimse boşuna sevinmesin, kibirlenmesin. Çünkü inşallah bizler dimdik ayaktayız. Bizler STK’lar olarak her zaman barıştan, adaletten ve insan haklarından yanayız” dedi.

Protesto gösterisine kadın çocuk katılarak ABD’de ki açıklamalara tepki gösterilen protesto gösterisinde konuşan Anadolu Gençlik Derneği Milli Gençlik Vakfı Genel Başkanı Salih Turhan, “ABD Başkanı bu açıklamasını 3 yıl önce de gerçekleştirmişti. 3 yıl önceki ifadesinde dedi ki, ‘Biz İsrail’in başkenti olarak Tel Aviv’i ilan ediyor. Amerikan Başkonsolosluğu’nu Kudüs’e taşıyoruz’ gibi sahte bir açıklamayı ortaya koydu. Birincisi biz İsrail diye bir devleti tanımıyoruz. Biz Tel-Aviv’i başkent olarak da kabul etmiyoruz. Bizim için Filistin toprakları Müslümanlarındır. Eğer Amerika İsrail’i çok seviyorsa gitsin ona Kuzey Amerika’dan toprak versin. Orası Filistinlilerin toprakları” ifadelerini kullandı.

Anadolu Gençlik Derneği Milli Gençlik Vakfı Ankara İl Başkanı Ahmet Şanver ise konuşmasında, “Biz burada ABD Büyükelçiliği önünde Filistin halkını yalnız bırakmamak, Kudüs’e sahip çıkmak ve Türkiye ile tüm dünyanın olan biten haksızlığa dikkatlerini çekmek için toplandık. Müslümanlar dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar Kudüs meselesinde ve Mescid-i Aksa konusunda asla duyarsız kalmazlar. Müslümanlara rağmen Filistin, Mescid-i Aksa ve Kudüs’e yönelik alınan tek taraflı kararların asla çözüme katkısı olmayacaktır. ABD’nin elindeki kitle imha silahlarının ve ekonomik gücüne güvenerek Filistin halkının, Müslümanların ve vicdan sahibi insanların asla kabul etmeyeceği dayatmaları var olan problemleri daha da arttıracaktır. İşgal ve zulüm ebediyen süremez. İsrail, işgal ettiği topraklardan çekilmeden asla barış olamaz olmayacaktır” ifadelerine yer verdi. Yapılan basın açıklamasının ardından toplanan grup, sloganlar eşliğinde dağıldı.

