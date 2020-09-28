HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara’da suç örgütü çökertildi

Ankara’da suç örgütü çökertildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 19:58 | Son Güncelleme

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalanarak tutuklandı.Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde TCK’nın 220.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalanarak tutuklandı.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde TCK’nın 220. maddesi kapsamında suç işlemek amacıyla suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak, suç örgütünün faaliyetleri çerçevesinde rüşvet almak, vermek ve aracı olmak, resmi belgede sahtecilik, bilişim sisteminin verilerini değiştirmek, görevi kötüye kullanma suçlarından belediye, Tapu, Milli Emlak ve elektrik dağıtım şirketi çalışanı olan ve ilçede emlakçılık yapan toplam 46 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 46 şüpheli şahıstan 27’si ifadeleri alındıktan sonra Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 5’i tutuklanarak Kızılcahamam Kapalı Cezaevine teslim edildi. 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 8 şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı.
Zanlıların Çamlıdere ilçesinde Hazineye ait 2/B arazilerini 3. şahıslara rüşvet karşılığında usulsüz olarak satışını sağladıkları, kapı numarası almak ya da elektrik aboneliği başlatmak isteyen şahıslardan rüşvet almak suretiyle usulsüz olarak (olmayan evi oldu gibi göstererek) kapı numaraları verdikleri veya elektrik aboneliği başlattıkları, satışa çıkardıkları arsaların özellikle ölmüş kişilere ait olanların ve varisleri tarafından takip edilmeyen arsalar olduğu, Çamlıdere ilçesinde bulunan Hazineye ait 2/B arazileri ve 3. şahıslara ait arazilerin tapu satışı yapılmış gibi kütük ve tapu kaydında oynandıkları şagil (işgalci) oluşturdukları tespit edildi. Şüphelilerin bu faaliyetleri ile orman arazilerinde kaçak yapılaşmaya zemin hazırladıkları, arsa satışını yaptıktan sonra aldıkları parayı kendi aralarında pay ettikleri belirlendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
28 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı28 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
ÖSYM açıkladı! 2020 YDS soru kitapçığı ve cevap anahtarıÖSYM açıkladı! 2020 YDS soru kitapçığı ve cevap anahtarı
En Çok Okunan Haberler
Esra Erol'a tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
Esra Erol'a tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
Azerbaycan tüm yurt dışı uçuşlarını iptal etti!
Azerbaycan tüm yurt dışı uçuşlarını iptal etti!
Milletvekili kamerayı açık unuttu! Danışmanını kucağına aldı!
Milletvekili kamerayı açık unuttu! Danışmanını kucağına aldı!
'Emre Aşık'ın önünde cinsel ilişkiye girip...'
'Emre Aşık'ın önünde cinsel ilişkiye girip...'
Can Ataklı'nın Azerbaycan çıkışı olay oldu!
Can Ataklı'nın Azerbaycan çıkışı olay oldu!
Arkadaşlarıyla oynarken yılan ısırdı!
Arkadaşlarıyla oynarken yılan ısırdı!
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
26 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu
26 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Esenyurt'ta silahlı, sopalı kavga! Ölü ve yaralılar var
Esenyurt'ta silahlı, sopalı kavga! Ölü ve yaralılar var
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
Diğer Haberler
Muharrem İnce'den Azerbaycan'a destek mesajı
Muharrem İnce'den Azerbaycan'a destek mesajı
28 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
28 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
6 kişinin yaralandığı ambulans kazası, güvenlik kamerasında
Feci kaza! Yaralılar var
Haluk Kırcı hakkında "suçu ve suçluyu övme" soruşturmasına takipsizlik
Sözleri tepki çekmişti! Haluk Kırcı hakkında flaş karar
Abdullah Gül'den Ermenistan-Azerbaycan açıklaması
Abdullah Gül'den Ermenistan-Azerbaycan açıklaması
Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.