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Ankara'da suç örgütüne operasyon: 11 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2018 13:41 | Son Güncelleme

ANKARA'da polis ekipleri tarafından suç örgütüne yönelik 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da suç örgütüne operasyon: 11 gözaltı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da polis ekipleri tarafından suç örgütüne yönelik 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda kaçak silah ile polis yeleği, kelepçe, cop ve polis frekanslarına ayarlı telsiz ele geçirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2016'dan bu yana yürüttüğü soruşturma kapsamında, kentte faaliyet gösteren ve liderliğini Levent A.'nın yaptığı suç örgütüne polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Sabahın erken saatlerinde 4 ilde 22 adrese düzenlenen eş zamanlı baskında, örgüt üyesi olduğu öne sürülen 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız silah, çeşitli çaplarda 99 fişek, polis yeleği, kelepçe, cop, polis frekanslarına ayarlı telsiz ve yaklaşık 50 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan örgüt lideri Levent A. ile birlikte diğer 5 kişinin bulunması için de çalışma başlatıldı.

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Ankara'da suç örgütüne operasyon: 11 gözaltı

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