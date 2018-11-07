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Ankara'da suç örgütüne operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 12:25 | Son Güncelleme

ANKARA'da kendilerini MİT'te üst düzey yönetici olarak tanıtarak, para karşılığında işlerini halletmek vadiyle yüzlerce vatandaşı dolandıran, suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı.

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA) ANKARA'da kendilerini MİT'te üst düzey yönetici olarak tanıtarak, para karşılığında işlerini halletmek vadiyle yüzlerce vatandaşı dolandıran, suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Gözaltına alınan 15 kişiden 3'ü tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, yapılan teknik takip sonucu kendilerini MİT'de üst düzey yönetici olarak tanıtarak, yüzlerce kişiyi, para karşılığında kumudaki işlerini halledecekerini, bazı kişileri de devlet kurumlarında işe yerleştirecekleri vaadiyle dolandıran suç örgütünü tespit etti. Uzun sürü yapılan teknik takibin ardından vatandaşı dolandıran kişiler arasında bir vergi müfettişi ve bazı kumu kurumlarında çalışan kişilerin de olduğu belirlendi. Savcılığın talimatıyla hafta sonu yapılan operasyonda gözaltı kararı çıkartılan 16 kişiden, 5'i kadın 15 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından, dün Ankara Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden 12'si, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı. Hasan Ş., Efkan Y. ve Metin Ş. ise 'örgüt kurma ve örgüt adına suç işleme' ile 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından tutuklandı.
Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, savcılığın 12 şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz edeceği ve suç örgütüne yönelik operasyonların süreceği öğrenildi.

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