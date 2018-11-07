Ankara'da suç örgütüne operasyon

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da kendilerini MİT'te üst düzey yönetici olarak tanıtarak, para karşılığında işlerini halletmek vadiyle yüzlerce vatandaşı dolandıran suç örgütüne yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, yapılan teknik takip sonucu kendilerini MİT'de üst düzey yönetici olarak tanıtarak, yüzlerce kişiyi, para karşılığında kamudaki işlerini halledeceklerini, bazı kişileri de devlet kurumlarında işe yerleştirecekleri vaadiyle dolandıran suç örgütünü takibe aldı. Teknik takipte, şüpheliler arasında bir vergi müfettişi ve bazı kamu kurumlarında çalışan kişilerin de olduğu belirlendi. Savcılığın talimatıyla hafta sonu yapılan operasyonda gözaltı kararı çıkartılan 16 kişiden, 5'i kadın, 15 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından, dün Ankara Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden 12'si, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Hasan Ş., Efkan Y. ve Metin Ş. ise 'örgüt kurma ve örgüt adına suç işleme' ile 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından tutuklandı.

Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, savcılığın 12 şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz edeceği ve suç örgütüne yönelik operasyonların süreceği belirtildi.

