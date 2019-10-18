HABER

Ankara'da suç örgütüne operasyon: 15 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 12:53 | Son Güncelleme

  Ankara'da çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 15 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 15 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'tefecilik yapmak', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak', '5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununa muhalefet etmek' ve 'Vergi Usul Kanununa muhalefet etmek' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Şüphelilerden 15'inin yakalandığı, 4 şüphelinin yakalanması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)

Yiyen bu tadı unutamıyor! Sadece 2 dakikada... Yiyen bu tadı unutamıyor! Sadece 2 dakikada...
Almanya'da tren garında ölü bulunan Mert'in babasından 'cinayet' iddiasıAlmanya'da tren garında ölü bulunan Mert'in babasından 'cinayet' iddiası
Çanakkale’de kuyumculardan Barış Pınarı Harekatı’na Türk bayraklı destekÇanakkale’de kuyumculardan Barış Pınarı Harekatı’na Türk bayraklı destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD basınında dikkat çeken Türkiye analizi

ABD basınında dikkat çeken Türkiye analizi

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

Bakanlık hepsini satışa çıkardı! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Bakanlık hepsini satışa çıkardı! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Yoğun talep gördü! Başvuru için bugün son gün

Yoğun talep gördü! Başvuru için bugün son gün

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Bahçeli'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

Bahçeli'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barış Pınarı Harekat bölgesinde mayın ve EYP temizliği sürüyor

Harekat bölgesinde mayın ve EYP temizliği sürüyor

Güvenlik uzmanlarından Türkiye ile ABD'nin anlaşması sonrası flaş açıklamalar

Güvenlik uzmanı Ağar'dan flaş YPG/PKK açıklaması

Türkiye ve ABD'nin anlaşmasının ardından bölgede sessizlik hakim!

Türkiye ve ABD'nin anlaşmasının ardından bölgede son durum

İstanbul merkezli 23 ilde FETÖ operasyonu: 41 polis hakkında gözaltı kararı

23 ilde dev operasyon! Çoğu aktif görevde...

Ege Denizi'nde deprem

Ege Denizi'nde deprem

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye hedeflerine ulaşmıştır

'Türkiye hedeflerine ulaşmıştır'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.