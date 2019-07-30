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Ankara'da suçüstü yakalanan hırsız tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 23:22 | Son Güncelleme

  ANKARA'da, 11 adet suç kaydı bulunan E.Y., hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı.

ANKARA'da, 11 adet suç kaydı bulunan E.Y., hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. E.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Etimesgut ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, bölge devriye ve yaya devriye ekipleri, Etimesgut bölgesinde hırsızlık olaylarının önlenmesi ve meydana gelen faili meçhul olayların aydınlatılabilmesi amacıyla çalışma başlattı. Ekipler, çalışmalar kapsamında, bir eve giren E.Y. isimli şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Yapılan araştırmada E.Y.'nin, 7 ayrı açıktan hırsızlık, 1 evden hırsızlık, 1 oto hırsızlığı ile 2 uyuşturucu madde kullanımı olmak üzere toplam 11 suç kaydı olduğu saptandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü dökümü:

- Şüphelinin hırsızlık yapma anına ait güvenlik kamerası görüntüsü
Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)

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