Ankara'da şüpheli ölüm

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir kişi, otomobilde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi'ndeki TOKİ konutları mevkisinde park halindeki 06 HBR 02 plakalı otomobil içinde bir kişinin uzun süre hareketsiz şekilde oturduğunu fark eden mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, araç içerisinde Turgay Koçak'a (21) ait olduğu belirlenen cesetle karşılaştı.
Üzerinde herhangi bir darp veya yara izine rastlanmayan ceset, savcılık incelemesinin ardından otopsiye gönderildi.
Koçak'ın kısa bir süre önce vatani görevini tamamlayarak Kızılcahamam'a döndüğü öğrenildi.
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