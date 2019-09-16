Ankara’da Suriye Zirvesi

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Suriye konusunu görüşmek için Ankara’da.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde liderler zirvesi başladı.

Erdoğan, Putin ve Ruhani’yi zirvenin yapıldığı Çankaya Köşkü’nde kapıda karşıladı.

Putin’in zirveye katılmasından önce Erdoğan ve Ruhani yaklaşık 2 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Liderlerin gündeminde İdlib’deki durum var.

Ağustos ayının sonunda devreye giren bölgedeki ateşkeste zaman zaman ihlaller yaşanıyor.

Geçen haftaki saldırılarda 6 kişi yaşamını yitirmişti.

İdlib’e Nisan ayından bu yana Rusya’nın desteklediği rejim güçleri saldırılar düzenliyor.

Saldırılarda yüzlerce kişi yaşamını yitirdi, binlerce kişi de Türkiye sınırına gitti.

İdlib’e yönelik olası geniş çaplı bir operasyonun Türk sınırında insani bir krizin yaşanmasına neden olabileceği yorumları yapılıyor.

Bu, liderler arasında Suriye konulu beşinci zirve.

Rusya ve İran Suriye savaşında Devlet Başkanı Beşar Esat’a destek veriyor.

